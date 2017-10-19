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FETÖ'ye bağlı dernek üyelerinin davası

19 Ekim 2017 Perşembe, 13:34

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, örgütün kapatılan derneğinin üyesi biri tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 13 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Nedim Özdemir ise İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık Özdemir savunmasında, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Kayseri Gönüllü Eğitimciler Derneğinin üyesi olduğunu ve Bank Asya'da hesabı bulunduğunu anlattı. Terör örgütünün emir ve talimatlarıyla hareket etmediğini öne süren Özdemir, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklardan Muammer Yağcı da telefonunda örgütün haberleşme programı ByLock'un bulunmasına ilişkin, 2014 yılından beri kullandığı telefonuna bu programı indirmediğini ve kullanmadığını savundu.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanıklardan Muammer Yağcı'nın telefonunda ByLock tespit edilmesi nedeniyle tutuklanmasına, tutuklu sanık Nedim Özdemir'in ise tahliyesine karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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