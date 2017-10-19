Yaralı kızıl şahin koruma altına alındı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Hanak ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı.



Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlileri, çalışma yaptıkları sırada boş arazide yaralı bir kızıl şahin olduğunu fark etti.



Uçamadığını fark ettikleri yaralı kuşu alan görevliler, durumu Ardahan Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi. İlçeye giden ekipler, kent merkezine getirdikleri kızıl şahinin tedavisine başladı.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğünde görevli Şenol Işık, AA muhabirine, yaptıkları incelemede şahinin hem kanadından hem de ayağından yaralı olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Kızıl şahine gerekli müdahalenin yapılması için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehebilitasyon Merkezine teslim edeceğiz. Orada gerekli tedavi uzmanlarca yapılacak." dedi.

Işık, kızıl şahinin tedavi sonrasında doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.