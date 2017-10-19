Erzincan'da seyir halindeki tır yandı

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da seyir halindeyken yanan beton blok yüklü tırda hasar meydana geldi.

Bülent Sandım yönetimindeki beton blok yüklü 42 GP 552 plakalı tırın dorsesi, Erzincan-Sivas karayolu Sakaltutan tüneller mevkisinde, balataların ısınarak lastiğin patlaması sonucu yanmaya başladı.

Patlama sesi sonrası aracını yol kenarına çekerek inen Sandım, diğer sürücülerin de yardımıyla yangına müdahale etti. Müdahalelerin sonuç vermemesi ve yangının büyümesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası yangını söndürdü.

Olay nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken karayolu kısa süre trafiğe kapatıldı.

Tır şoförü Sandım, aniden patlama sesi duyduğunu belirterek, "Sakaltutan rampasını indiğim sırada lastiğin patladığını duydum. Aracımdan indiğimde dorse kısmından alev aldığını gördüm. Yoldan geçen soför arkadaşlar ve ben yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştık ancak bir faydası olmadı." dedi



