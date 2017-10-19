CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran:

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GAZİANTEP (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, "AKP, gündemi değiştirmek için ihtiyaç olmadığı halde müftülere nikah kıyma yetkisini gündeme getirdi." dedi.

Cankurtaran, partisinin Gaziantep il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ülkenin önemli sorunları bulunduğunu ancak suni gündemler oluşturularak sorunların üstünün örtüldüğünü iddia etti.

Müftülere nikah kıyma yetkisi verilmesine yönelik düzenlemeyi eleştiren Cankurtaran, "Dış ticaret açığı gün geçtikçe büyüyor. İşsizlik yüzde 10'larda kronikleşti. AKP, gündemi değiştirmek için ihtiyaç olmadığı halde müftülere nikah kıyma yetkisini gündeme getirdi. Önümüzdeki günlerde benzer hamleleri göreceğiz. AKP ekonomik krizi gizlemek için ülkede din ve laiklik üzerinden suni bir tartışma başlatmak istiyor." ifadesini kullandı.

Gaziantep ve çevresindeki illerde işsizliğin Türkiye ortalamasından fazla olduğunu öne süren Cankurtaran, ekonominin düzlüğe çıkarılması için acilen gerekli adımların atılmasını istedi.

Cankurtaran, projelerin, emsallerinden daha fazla paralarla inşa edilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Gelinen süreçte halkın cebine adeta hortum atıldı. Halka 'ölümü gösterip sıtmaya razı ediyorlar." dedi.

Gaziantep'te geçmişte çok az olan asayiş olaylarında artışlar olduğunu belirten Cankurtaran, şunları kaydetti:

"Özellikle de hırsızlık. Geçtiğimiz günlerde bizzat Cumhurbaşkanı bile ülkede bir asayiş sorunu olduğunu itiraf etti. Gaziantep içinde olduğu şartlar dolayısıyla bu sorunu yaşayan illerimizden biridir. Polisin yalnızca FETÖ ile mücadele etmesi yetmez. Vatandaşı huzursuz eden sorunların üzerine de ivedilikle gidilmesi, bu sorunları tırmandıran sosyal sorunlara çözüm bulunması lazım."