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NİĞDE (AA) - Niğde'de "Edebiyatımızın Yerli ve Milli Sesi Tarık Buğra" konulu panel gerçekleştirildi.

Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün bir grup üniversite öğrencisiyle başlattığı, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği ile yürütülen "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında, Niğde Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, 25 ilden 220 öğrenci katıldı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü, panelin açılışında, Anadolu'nun kültürel faaliyetlerine susadığını salonu dolduranlardan anladığını söyledi.

Eğitim sistemini eleştirirken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Güçlü, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en büyük sorunlarından birinin eğitim ve kültürel faaliyet alanı olduğunu biliyoruz ama çok zor bir alan olduğu için de arzu ettiğimiz gelişmeyi bu alanda çok sağlayamadık. Sağlayamadığımız dediğimiz alan yani eğitim, bugün Türkiye'nin dünya üzerindeki seviyesini belirleyen en önemli kaynağımızdır. Onun için mevcut eğitim sistemimizi eleştirirken de çok dikkatli eleştirmeliyiz. Onu eleştirirken yok saymamalıyız, kıymetini ihmal etmemeliyiz, değerini bilmeliyiz. Bu öğrencileri de bugün ülkemizi yöneten, üniversiteleri yöneten hocalarımızı yetiştiren de o sistemdir. Dolayısıyla eleştirecek tarafı vardır ama insaf ölçüsünü kaybetmemeliyiz. Türkiye'nin gücü en çok eğitimden gelen bir güçle bugün ayaktadır."

Anadolu Mektebi'nin okul öncesi eğitim gibi olduğunu belirten Güçlü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize isim önerirken 'irfan mektebi' dediler, kabul etmedik. En yerli, en milli kavram olarak Anadolu'yu ve mektep kavramını seçtik. Çok mütevazı bir hareketiz, slogan, alkışa büyük meftunluk bizde yok. Hareketimizin en büyük özelliği mütevazılık ve gönüllü bir hareket olmasıdır. Yüz metre koşucusu değiliz, maratondan sonra da koşmayı bu insanların benimsenmesini arzu ediyoruz. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu insan tipi, 100 metre koşarak, bir şampiyonluk kazanarak bir ömür bunun sonuçlarıyla yaşayan değildir."

Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar da öğrencilerin sunumlarında Tarık Buğra'nın farklı yönleriyle anlatıldığını söyledi.

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kar, şunları kaydetti:

"Özellikle Tarık Buğra’nın hayatı çok güzel şekilde ifade edilmiş, tabii bu da arkadaşlarımızın, bu konuya ne kadar önem verdiklerini, ne kadar benimsediklerini, yüklendikleri sorumlulukları yerine getirme konusundaki hassasiyetlerini göstermeleri açısından oldukça kıymetlidir. Tarık Buğra'nın eserleri ve karakterler konusundaki analizler oldukça değerli. Tabii Türkiye'nin modernleşme tecrübesi, modernleşme süreci ile ilgili olarak yapılan değerlendirmeler vardı, onlar da oldukça kıymetli, özellikle geleneklerimize, göreneklerimize, kültürümüze, dilimize sahip çıkma ve süreklilik, bazen reformlarla bunlar kesintiye uğratılmaya çalışılıyor, onun için buradaki süreklilik önemli."

Proje etkinliklerine yarın Nevşehir Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam edilecek.