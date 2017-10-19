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Bolu'da uyuşturucu operasyonu

19 Ekim 2017 Perşembe, 14:28
Bolu'da uyuşturucu operasyonu

BOLU (AA) - Bolu'da bir otomobilde yapılan aramada 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi, araçtaki karı-koca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Ankara'dan İstanbul yönüne giden şüpheli bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Aramada, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 40 paket halinde 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki karı-koca oldukları belirlenen A.T. (29) ve S.T. (25) gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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