Antalya'daki cinayeti davası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, boşanmak isteyen eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Vural Şentürk, müştekiler Tacettin Demir, Yasemin Şahiner ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Şentürk, eşiyle 15 yıldır evli olduğunu, 1,5 yıl öncesine kadar aile içinde hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Bir süre sonra çeşitli nedenlerle yaşanılan tartışmalardan dolayı eşinin sürekli Afyonkarahisar'dan Antalya'ya gitmek istediğini savunan Şentürk, şunları kaydetti:

"Cemile birgün yine Antalya'ya gitmek isteyince önce karşı çıksam da sonra izin verdim. Kendisine para verip, otobüse bindirdim. Çocuğu götürmesini istedim, kabul etmedi. Kayınvalidem ve kayınpederim bizi barıştırmak için araya girdi ama Cemile istemedi. Boşanma meselesini konuşmak için Antalya'ya geldim. Bacanağım daha önce ölümle tehdit ettiği için yanıma tabanca aldım. Eşim hakaret edince silahla ateş ettim."

Müşteki Tacettin Demir ise kızı Cemile Şentürk'ü sanığın kasten öldürdüğünü öne sürdü.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Sanık Vural Şentürk'ün, Antalya'nın Kepez ilçesinde 18 Şubat'ta eşi Cemile Şentürk'ü tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddia edilmişti.



