Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdağ, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun"a muhalefet suçlarından tutuklu yargılanan Özdağ ile avukatları Ersayın Işık ve Hasan Özay hazır bulundu.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan "Kahraman Çakır" rumuzlu gizli tanık, Murat Özdağ'ın, Kocaeli Ticaret Odası'nda, ticareti yöneten yapının finans konusunda, örgütün bağlantılı kişilerinden biri olduğunu öne sürdü.

Sanığın para transferi veya örgütle alakalı para trafiğini idare eder bir eylemine şahit olmadığını ifade eden tanık, "Benim bu konudaki bilgilerim daha çok duyuma dayalıdır. Birebir gördüğüm bir husus olmamakla birlikte zamanında bu yapıyla içli dışlı olmam nedeniyle sanığın, yapının finans kaynağı olduğu noktasında, daha önceki beyanım ve yine 'örgütün gizli kasasıdır' şeklindeki savcılıkta vermiş olduğum ifadeler, örgüt içindeki kişilerle olan geçmişteki görüşmelerimden elde ettiğim bilgilerdir. Birebir şahit olduğum bir konu yoktur." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçlamasıyla cezalandırılması talep edilmişse de üzerine atılı suçun yasal unsurları itibarıyla oluşmadığı gerekçesiyle beraatini istedi.

Mütalaada, yapılan yargılama ve tüm dosya kapsamına göre sanığın silahlı terör örgütü olan FETÖ/PDY'nin kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, organik bağ kurduğu, yoğun faaliyette bulunduğu ifade edilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, yattığı süre ve verilecek ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Işık, gizli tanığın aleyhte olan beyanlarını kabul etmediklerini belirterek, "Kaldı ki müvekkilim o dönemde zaten Kocaeli Ticaret Odası başkanıydı. Herhangi bir faaliyet içine girmesi mümkün değildir." diye konuştu.

Müvekkilinde 'ByLock' ve 'Eagle' çıkmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını belirten Işık, "Müvekkilimin bu yapının bu aşamaya geleceğini önceden bilmesi mümkün değildi. Bu anlamda suç kastı da bulunmamaktadır. Üzerine atılı örgüt üyeliği suçunun oluşmadığı kanaatindeyiz. Müvekkilimin beraatini, mahkeme aksi kanaatte ise 'örgüt üyeliği' yerine 'örgüte yardım etmek' kapsamında değerlendirilmesini ve tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Son sözü sorulan sanık Özdağ, aleyhinde olan beyanları kabul etmediğini, gizli tanığın anlattıklarının yoruma dayalı olduğunu savundu.

Suçsuz olduğunu öne süren Özdağ, "Çalışanlarım var. Borçlu olduğum kişiler var. Hepsi mağdur durumda. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne alan mahkeme heyeti, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.