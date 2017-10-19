"FETÖ'nün hain yüzünü 15 Temmuz'da öğrendim"

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2'si tutuklu 11 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.G ve C.E. ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanıkların FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kırşehir Sağlıkçılar Derneği ve Ufuk Sağlık-Sen'deki faaliyetleri, çocuklarını kapatılan dershane ve özel okula göndermeleri, Bank Asya'daki hesap hareketleri, gazete abonelikleri nedeniyle terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmalarını istedi.



Mahkeme heyetince savunması alınan tutuklu sanık A.G, devlete ve millete ihanet olacak hiç bir hareketin içinde olmadığını öne sürerek, iddianamedeki atılı suçların 17-25 Aralık sürecinden önceki döneme ait olduğunu, o dönemden önce örgütü tam tanıyamadığı için bu tür faaliyetlerde bulunduğunu iddia etti.

A.G, "Çocuklarımı bilmeyerek bu örgütün okul ve dershanelerine gönderdim. Terör örgütü olduğunu daha önce bilmiyordum. FETÖ'nün iğrenç ve hain yüzünü 15 Temmuz'da öğrendim. Sendikasına ve derneğine de bilmeyerek üye oldum. 10 ve 17 yaşlarında çocuklarım var. Psikolojileri alt üst oldu. Sağlık sorunlarım var. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Diğer tutuklu sanık C.E. de FETÖ'ye geçmiş zamanda bilerek ve isteyerek katılmadığını öne sürerek, şimdi de bu örgütü lanetlediğini söyledi. Maddi ve manevi sıkıntı içine düştüğünü ifade eden C.E, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.