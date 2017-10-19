Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şevket Demir yönetimindeki 48 NL 861 plakalı otomobil, Ortatepe mevkisinde Bircan Avcı'nın kullandığı 34 ST 0861 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Şevket Demir ile araçlarda bulunan Levent Ceyhan, Ece Çetin ve Sena Toklu yaralandı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.