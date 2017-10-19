Şehit öğretmen Yalçın'ın adı kermes geliriyle yaşatılacak

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de lise öğrencileri, düzenledikleri kermesin geliri ile oluşturulan kütüphaneye, Batman'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda katledilen şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adını verdi.

Sulakyurt ilçesinde Hakim Mehmet Çakıroğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, evlerinden getirdikleri gıdalarla okul bahçesinde kermes çadırı açtı.

Öğrenciler, kermesten elde ettikleri gelirle kurdukları kütüphanede şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ismini yaşatma kararı aldı.

Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı İsmail Bildik ve diğer yetkililerin katılımıyla Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'nin açılışı için okul bahçesinde tören düzenlendi.

Vural, törende yaptığı konuşmada, şehit öğretmen Yalçın'ı rahmetle andıklarını söyledi.

Kitapların da öğretmenler gibi çok önemli olduğunu belirten Vural, "Her fırsatta bunu vurgulamaya çalışıyorum. Öğrencilerimizin bu yaptığı duyarlı davranış çok önemli, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Okulun müdürü Ali Türkmen de görevli öğrencilerin, öğretmenlerin koordinesinde kermeste görev aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ailelerinin de desteğiyle kendi el emeği göz nuruyla hazırlamış oldukları çeşitli gıda ürünlerinin yer aldığı kermes düzenledi. Kazanılan parayla da çok güzel bir kütüphane kurdular. Öğrencilerimiz ürünleri diğer öğrencilere ve kermes çadırını ziyaret edenlere satarak buradan gelir elde etti. Bu gelirlerle de okulumuzda açılışı yapılan kütüphaneye çeşitli kitaplar alındı ve bu kütüphanede şehit öğretmenimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi yaşatılacak."

Kermesin düzenlenmesine katkıda bulunan 10. sınıf öğrencilerinden Gülseren Rabia Onan ise şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi için ailelerinin verdikleri harçlık ve destekle kermes düzenlediklerini, diğer arkadaşlarını da alışveriş yapmaları konusunda davet ettiklerini söyledi.