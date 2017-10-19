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FETÖ sanığı çifte hapis cezası

19 Ekim 2017 Perşembe, 14:51

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan karı koca, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar S.G. ve eşi Arif G. ile avukatı hazır bulundu.

Kucaklarında çocuklarıyla duruşmaya gelen sanıkların, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu ve Bank Asya hesap hareketlerinin bulunduğu belirtildi.

Savunma yapan Arif G, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir terör örgütüyle bugüne kadar bağlantım olmamıştır, ByLock raporunu da kabul etmiyorum." dedi.

Mütalaasını yapan duruşma savcısı, sanıkların ByLock kullandığının ve Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunması nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, Arif G'nin tutuklanmasına, eşinin de hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolünün devamını kararlaştırdı.

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