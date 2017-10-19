Vali Özdemir, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

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EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Günay Özdemir, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Sofya'da görüştü.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Borisov, Edirne Valisi Özdemir'i başbakanlık ofisinde kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Borisov, öncelikle düzensiz göçmenler konusunda Türkiye'nin çalışmaları ve gayretinden son derece memnun olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara da değinen Borisov, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüşmeler yaptığını, gümrük kapılarında trafiğin rahatlatılması için çalışmaların devam ettiğini, konuyla ilgili kurulan komisyonların çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayacağını belirtti.



Borisov, Tarihi İpek Yolu projesinin ve ulaşımın geliştirilmesinin Balkanlar'daki başkentlerin ilişkilerini geliştireceğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türk yatırımcılar ülkemize ve bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sağlamaktadır. Bulgaristan'da yaşanan işsizliğin önlenmesi bakımından Türk yatırımlarının önemini biliyoruz. Edirne halkı ile Bulgaristan halkının sıkı iletişim içerisinde olduğu, özellikle hafta sonları Bulgaristan vatandaşlarının Trakya'yı ve özellikle Edirne'yi tercih ettiği görülmektedir. Biz de bu iş birliğini destekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile sürekli görüşüyoruz. İlişkiler gelişerek devam ediyor, genel anlamdaki iş birliğinin bölge içinde sürmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Türk kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bölgelerde alt yapı çalışmalarına önem veriyoruz ve cami ile tarihi eserlerin onarımlarını yapıyoruz. Sık sık bu bölgeleri ziyaret ediyorum ve bu ziyaretler esnasında gösterilen sevgi ve saygıdan memnunum."

Seçim döneminde birtakım olumsuzluklar yaşandığını aktaran Borisov, bu olumsuzlukların bir kısmının giderildiğini, bunların seçime has sıkıntılar olduğunu, diğer olumsuzlukların da çözüme kavuşturulmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.



Bulgaristan Başbakanı Borisov, bu tür görüşme ve ortak çalışmaların, iki komşu ve dost ülkenin ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerini geliştirerek üst seviyelere çıkaracağına inandığını sözlerine ekledi.

- "Edirne Türkiye'nin Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan kapısı"

Vali Özdemir de Edirne'nin, Türkiye'nin Balkanlar'a ve Avrupa'ya açılan kapısı konumunda olduğunu anımsattı.

Edirne'nin özellikle Bulgaristan ile derin akrabalık bağları ve ticari ilişkileri olan bir şehir olduğunun altını çizen Özdemir, "Bölgesel anlamda ekonomik ve kültürel ilişkilere katkı sağlayacağına inandığımız hızlı tren çalışmasının Londra'ya kadar ulaşmasının planlandığı göz önünde bulundurulduğunda eski İpek Yolu'nun tekrar canlandırılması ve beraberinde getireceği katkılar aşikardır." ifadelerini kullandı.



Vali Özdemir, düzensiz göçmenler konusunda Türkiye'nin gösterdiği olağanüstü çalışmalardan bahsederek, "Türkiye sizlerin de bildiği gibi özellikle düzensiz göçmenler konusunda AB ile imzaladığı anlaşma gereği üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmaktadır. Sınır şehri olmamız nedeniyle Edirne'de binlerce göçmeni geri gönderme merkezlerimizde ağırlayarak gerekli işlemleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

