Bolu'da ev yangını: 1 ölü

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BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde üç katlı ahşap evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Sarayönü Sokak'ta Vahdet Yağan'a ait üç katlı ahşap evin birinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında kullanılamayan hale gelen evde soğutma çalışması yapan ekipler, dışarı çıkamayan 60 yaşındaki Fatma Yağan'ın cesedine ulaştı. Yağan'ın cenazesi, Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında bir kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Kazan, ihbar üzerine ekiplerin olay yerine kısa sürede ulaştığını ve yangına müdahale ettiğini anlattı.

Yangınlara ilk müdahalenin önemli olduğunu vurgulayan Kazan, "Yangını gören vatandaşlarımız büyümeden ihbarda bulunsunlar. Yangını büyümeden kontrol altına almak oluşabilecek maddi ve can kayıplarının da önüne geçecektir." dedi.

Kazan, yangında evini kaybeden aileye gerekli yardımların yapılacağını da ifade etti.

İlçe merkezindeki evlerin büyük bölümünün ahşap olduğuna dikkati çeken Kazan, vatandaşlardan baca temizliklerini yaptırmalarını ve elektrik tesisatlarını kontrol ettirmelerini istedi.



