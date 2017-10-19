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Kalkınma Bakanı Elvan: "(Mersin'deki polis servis aracına bombalı saldırı) Şu anda 11 kişi gözaltında. ...

19 Ekim 2017 Perşembe, 15:01
Kalkınma Bakanı Elvan: "(Mersin'deki polis servis aracına bombalı saldırı) Şu anda 11 kişi gözaltında. Bununla ilgili soruştura süreci devam ediyor. Şu anki belirlemelere göre arkasında PKK terör örgütü görünüyor"
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