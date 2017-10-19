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Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

19 Ekim 2017 Perşembe, 15:08
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü

AYDIN (AA) - Aydın'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seçin Şahiner (55) yönetimindeki 35 S 1518 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak takla attı.

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekibinin müdahale ettiği Şahiner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şahiner'in cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.


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