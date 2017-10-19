Tokat'ta telefonla dolandırıcılık

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TOKAT (AA) - Tokat'ta telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi 20 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülbahar Hatun Mahallesi'nde yaşayan M.K'yi (52) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan M.C. (46), M.A. (30) ve G.B. (44), M.K'nin kimlik bilgilerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturmada yer aldığını, bu durumdan kurtulabilmesi için 20 bin liraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, parayı belirttikleri adrese getirmesini istedi.

Zanlıların belirttiği adrese parayı götürdükten sonra dolandırıldığını anlayan M.K, polise başvurdu.

Telefon kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, zanlıları Yozgat'ın Saraykent ilçesinde dolandırdıkları parayla yakaladı.

Zanlıları gözaltına alan ve Tokat'a getiren ekipler, M.K'ye parasını teslim etti.