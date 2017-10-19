Antalya'da FETÖ sanığı eski komutanların yargılandığı dava

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklu olan eski İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, eski Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile tutuksuz sanık eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliye binasındaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yurdagül, Karagöz ile tutuksuz sanık Kaya, avukatları ve yakınları katıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında "Şapka" kod adıyla gizli tanıklık yaptıktan sonra mahkeme sürecinde kimliğini açıklayan eski Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı Kurmay Başkanvekili Albay Hakan Bıyık, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tanık sıfatıyla ifade verdi.

Darbe girişiminden önce 5 Temmuz 2016'da örgüt abisi tarafından acil Ankara'ya çağrıldığını anlatan Bıyık, "Acil bir işin var, hayat memat meselesi. Ankara'ya gelmen gerekiyor. Çözmemiz gereken bir konu var' diye Ankara'ya çağrıldım. Ankara'ya gittim, beni o malum planların yapıldığı villaya götürdüler. O villada planlar yapıldığını gördüm. Mahkemede bu süreç devam ettiği için oranın detayına girmeyeceğim. Kamuoyunda geçen isimler var." dedi.

Gittikleri villaya telefonların getirilmemesi için tembihlendiklerini ifade eden Bıyık, "FETÖ'nün villada yaptığı toplantıda karacı, havacı, denizci bazı generaller vardı. Jandarma olarak sadece ben bulunuyordum." dedi.

Örgütün sözde imamına villadan gitmek istediğini söylediğini ama izin verilmediğini aktaran Bıyık, yemeklerini, hizmetlerini gören Harun Biniş'in de kendisinin gitmesine izin vermediğini öne sürdü.

- Mahkeme Başkanının sorusuna cevap vermek istemedi

Mahkeme Başkanı Ogün Ahmet Tepe'nin "Kapı kitli mi yani çıkamıyor musunuz?" sorusu üzerine ise Bıyık, "Hayır. Toplantı yapılan villada kilit yok ama kapıya çıkıp gidemiyorsunuz. Orada hiç kimse bunu yapamıyor. Çünkü öyle nasıl anlatayım bir manevi baskı, psikolojik baskı var. Çıkıp gidemezsiniz, yapamadım yani." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Tepe, "Manevi baskıyı anlayamadım, sizin yaşınız kaç, belli bir görevdesiniz, nasıl bir manevi baskı bu?" sorusuna Bıyık, bu soruya cevap vermek istemediğini kaydetti.

Bıyık, villada bulunduğu sırada sözde sıkıyönetim direktifi listesi hakkında bir konuşma yapılmadığını iddia etti.

ByLock'u iş yerinde hiç kullanmadığını savunan Bıyık, akşam eve gittiğinde mesajlara cevap verdiğini, 2014'ün sonunda ise örgütün başka bir program kullanmaya başladığını söyledi.

Sanıklardan Yurdagül ve Karagöz'ün tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

