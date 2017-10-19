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Aracını park etmesi kaçak iş yerinin yıkılmasını engelleyemedi

19 Ekim 2017 Perşembe, 15:50
Aracını park etmesi kaçak iş yerinin yıkılmasını engelleyemedi

BURSA (AA) - Bursa'da yıkımını engellemek için kaçak iş yerine otomobilini park eden kişinin çabası fayda etmedi. Belediye ekipleri, aracı çıkardıktan sonra kaçak iş yerini yıktı.

Merkez Osmangazi ilçe Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Soğanlı Mahallesi Koza Sokak'taki bir iş yeri, belediye ekipleri tarafından yıkılmak istendi.

İş yeri sahibi, yıkımı engellemek için otomobilini dükkanın içine park etti.

Geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, aracı kaçak iş yerinden çıkartarak yıkımı gerçekleştirdi.

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