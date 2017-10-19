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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları

19 Ekim 2017 Perşembe, 15:54


ERZURUM (AA) - TFF 1. Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan ve topla koordinasyonla devam eden idmanda, iki grup halinde taktik çalışma yapıldı.

Teknik direktör Özköylü, antrenman sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sahalarında taraftarlarıyla buluşarak çok önemli 3 puanı aldıklarını ifade etti.

Galibiyetin takım üzerinde güzel bir hava oluşturduğunu vurgulayan Özköylü, "İnşallah bu galibiyetin moraliyle bazı şeylerin çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Takımın morali düzeldi, enerjisi yükseldi. İnşallah bunu en iyi şekilde Eskişehirspor maçında kullanıp, oradan çok iyi mücadele ve güzel bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kulübün sportif direktörü Zafer Demir ise her maçın kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Planladığımız puanların gerisindeyiz. Belli hedeflerimiz var. Eskişehirspor maçı kolay olmayacak. Zevkli güzel bir maç olacağına inanıyorum. İyi bir mücadele, güzel bir futbol sergileyeceğiz. Oradan puanla döndüğümüz zaman inşallah daha da iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.

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