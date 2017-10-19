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Uşak Ticaret Borsası

19 Ekim 2017 Perşembe, 15:58

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,80-0,89 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Buğdaykg0,80-0,89
Arpakg0,81-0,85
Nohutkg5,75-7,50

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