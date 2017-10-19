Uşak Ticaret Borsası

UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,80-0,89 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Buğday
|kg
|0,80-0,89
|Arpa
|kg
|0,81-0,85
|Nohut
|kg
|5,75-7,50
UŞAK (AA) - Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,80-0,89 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Buğday
|kg
|0,80-0,89
|Arpa
|kg
|0,81-0,85
|Nohut
|kg
|5,75-7,50