Trabzon'da "9. Uluslararası Sanat Günleri"

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TRABZON (AA) - Trabzon Sanatevi tarafından bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Sanat Günleri", düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, İran ve Rusya'dan da sanatçıların katılacağı etkinlikler kapsamında, sergi, söyleşi, film ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra konserler organize edilecek.

Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, sanatevinde düzenlenen açılış programında yaptığı konuşmada, Trabzon'un kültür, sanat ve ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Trabzon'un çok sayıda sanatçı, edebiyatçı, kültür ve bilim adamını yetiştirdiğini dile getiren Hatipoğlu, "Bu varlığın ortaya çıkması ve gelecek nesillere aktarılması hepimizin ortak gayesi. Yine burada ortaya konan güzelliklerden birisi de gerek farklı dillerden, gerek farklı coğrafyalardan, medeniyetlerin, kültürlerin, insanların burada bir araya gelerek, dostluk ve kadeşlik ortamını tesis etmeleri." diye konuştu.

Hatipoğlu, sanat ve sanatçının önemine dikkati çekerek, sanatın sınırları aşan ve insanları kaynaştıran yönüyle büyük hizmeti yerine getirdiğini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da sanat ve sanatçıya önem verdikleri vurgulayarak, bu yönde ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinliğin önemine dikkati çeken Gümrükçüoğlu, bu tarz programların savaşı ve zorbalığı yok ettiğini, barışı ve kardeşliği getirdiğini söyledi.

Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç da etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, organizyonun önemine dikkati çekti.

Açılış konuşmalarının ardından program, tasarımcı Liliya Gorbatsevinh ile Zehra Atalay tarafından hazırlanan keçe el sanatları defilesiyle devam etti.

Keçe sanatının bugünün kıyafetlerine uyarlandığı defile, katılımcılardan ilgi gördü.

Açılış programına, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Gürcistan, Rusya ve İran'ın Trabzon Başkonsolosları ile diğer ilgiler de katıldı.



