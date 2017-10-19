GÜNCELLEME - Gaziantep'te cinayet

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kadın, çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ettiği eski eşinin babasını bıçaklayarak öldürdü.



İddiaya göre, M.K. (36), çocuklarını görmek için eski eşinin Merkez Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evine geldi.

Burada M.K. ile eski eşinin babası Kenan Yalçın (61) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, Yalçın'ı göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Yalçın, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin ifadesinde "Velayetleri babasında olan çocuklarının kayınbabası tarafından kendisine gösterilmediğini, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığını" söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen M.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.