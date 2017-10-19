Kars'ta şüpheli ölüm

KARS (AA) - Kars'ta bir kişi aracında ölü bulundu.
Dereiçi Mahallesi'ndeki boş arazide otomobilde hareketsiz birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede araçta bulunan 63 yaşındaki Lütfi A'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Ardından jandarma ekipleri de olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme yaptı.
Lütfi A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.