TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gamzeli:

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ÇANKIRI (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nejat Gamzeli, "Çiftçimiz üretici fiyatlarıyla 88 milyar dolarlık üretim yapıyor. Milli gelire 52,3 milyar dolarlık katkıda bulunuyor." dedi.

Gamzeli, Ilgaz Ziraat Odası binasının açılışında yaptığı konuşmada, tarımın stratejik önem bakımından enerjiyle birlikte ilk sıralarda olduğunu söyledi.

Tarımın sağladığı katma değer, istihdam ve ihracatla öneminin tartışılmaz olduğunu belirten Gamzeli, "Çiftçimiz üretici fiyatlarıyla 88 milyar dolarlık üretim yapıyor. Milli gelire 52,3 milyar dolarlık katkıda bulunuyor. Temmuz ayında 6 milyon 21 bin kişi tarımda çalıştı. İstihdamdaki payımız yüzde 20,9'a ulaştı. 16 milyar doların üzerinde gıda ve tarım ihracatına imkan tanıyoruz." diye konuştu.

Gamzeli, çiftçilerin geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirerek, kırsalda kişi başına düşen gelirin ülke ortalamasının üçte birinde kalmasının bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Tarımın daha fazla desteklenmesi gerektiğini, yeterli destek sağlanmadığı takdirde çiftçilerin üretimi sürdüremeyeceğini söyleyen Gamzeli, şöyle devam etti:

"Çünkü yapısal sorunlarımız var. Arazilerimiz çok parçalı, işletmelerimiz verimli üretim yapacak büyüklükte değil. Çok sayıda küçük parsele sulama altyapısı kurmak maliyeti inanılmaz şekilde artırıyor. Küçük parsellerde etkin şekilde tarım makine ve ekipmanı kullanılamaz. Parselleri birleştirip işletme büyüklüklerini artırmamız lazım. Arazi toplulaştırması bu açıdan çok önemli. Arazilerinin parçalanmasını önleyecek miras hukukunu değiştiren Arazi Kullanımı ve Toprak Koruma Kanunu hayati bir kanun."

Gamzeli, sulama altyapısıyla ilgili sorunlara değinirken de "Hala sulama altyapısını tamamlayamadık. Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir alanlarımızın dörtte birini sulayamıyoruz. Sulama altyapısı tamamlanmış olan alanları ise yüzde 60'a varan oranda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerine geçirmemiz, eskimiş altyapıyı değiştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.