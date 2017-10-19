Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

19 Ekim 2017 Perşembe, 16:40

KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 175'i tutuklu 527 sanığın yargılanması devam ediyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Serkan Aktaş, örgütün küçük bölge imamlığı ve büyük bölge imamlığı yaptığına ilişkin suçlamaları redetti.

Telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini öne süren Aktaş, "ByLock, Google Play Store'dan serbestçe indirilebiliyor. Bu şekilde yüklenmiş olabilir. Nasıl yüklendiğini hatırlamıyorum." dedi.

Aktaş, gözaltına alındıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile savcılıkta verdiği ifadede sohbet hocalığı yaptığını beyan ettiğini, sohbetlerde örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den bahsetmediklerini, sadece dini içerikli sohbetler yaptığını savundu.

Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muzaffer Doyan, Oğuzhan Albay ve Recep Sezer'in tahliyesine karar verdi.

Heyet, bu hafta savunması alınan tutuklu 27 sanığın mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
YEREL

FUTBOL: UEFA AVRUPA LİGİ

Futbol: UEFA Avrupa Ligi
YEREL

FUTBOL: UEFA AVRUPA LİGİ

Atiker Konyaspor-Salzburg maçından notlar
YEREL

ATİKER KONYASPOR-SALZBURG MAÇINDAN NOTLAR

Atiker Konyaspor-Salzburg
YEREL

ATİKER KONYASPOR-SALZBURG

Konya'da işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı
YEREL

KONYA'DA İŞÇİ SERVİSİ İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 12 YARALI
Ampute Milli Takımı Konya'da
YEREL

AMPUTE MİLLİ TAKIMI KONYA'DA
Konya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

KONYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Mısır hasadı yapılırken obruk oluştu
YEREL

MISIR HASADI YAPILIRKEN OBRUK OLUŞTU
&quot;İnternete değil hekimlere başvurun&quot;
YEREL

"İNTERNETE DEĞİL HEKİMLERE BAŞVURUN"