Konya'daki FETÖ/PDY çatı davası

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KONYA (AA) - Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 175'i tutuklu 527 sanığın yargılanması devam ediyor.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesince, Büyükşehir Belediyesi tarafından özel hazırlanan merkez Meram ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Spor Salonu'nda görülen çatı davası duruşması, tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

Duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Serkan Aktaş, örgütün küçük bölge imamlığı ve büyük bölge imamlığı yaptığına ilişkin suçlamaları redetti.

Telefonuna örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemediğini öne süren Aktaş, "ByLock, Google Play Store'dan serbestçe indirilebiliyor. Bu şekilde yüklenmiş olabilir. Nasıl yüklendiğini hatırlamıyorum." dedi.

Aktaş, gözaltına alındıktan sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile savcılıkta verdiği ifadede sohbet hocalığı yaptığını beyan ettiğini, sohbetlerde örgütün elebaşı Fetullah Gülen'den bahsetmediklerini, sadece dini içerikli sohbetler yaptığını savundu.

Diğer sanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muzaffer Doyan, Oğuzhan Albay ve Recep Sezer'in tahliyesine karar verdi.

Heyet, bu hafta savunması alınan tutuklu 27 sanığın mal varlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.