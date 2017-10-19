- Selimiye Camisi Meydan projesi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yemiş Kapanı Hanı projesine ilişkin, "Selimiye'nin hemen dibine böyle bir şey yapılmak isteniyor. Buradan geçerken Selimiye'yi görmek mümkün olmaz. Kaldı ki birçok yerden mümkün olmayacak." dedi.

Gürkan, düzenlediği basın toplantısında, Selimiye Camisi'nin önünde Yemiş Kapanı Hanı'nın ihya edilip edilmemesine ilişkin görüşlerinin net olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu'na itirazda bulunduğunu aktaran Gürkan, "İtiraz nedeniyle her şeyimiz durdu. Onlar Yemiş Kapanı Hanı'nın restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılmasını istiyor. Bu, bunun arkasından ihyanın gelmesi demektir. Restitüsyon projesinin hazırlanmasında hiçbir itirazım olmadı, hatta kurula müracaat ettik yapılması için ama restorasyon ve ihyaya sonuna kadar karşı çıkacağımızı söyledik." diye konuştu.

Gürkan, yaklaşık 1 ay önce Selimiye Camisi'nin önüne 12,5 metre yüksekliğinde bir paravan koyduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bazı arkadaşlar, 'Selimiye'nin önüne reklam panosu mu olur? Bu başkan iyice kafayı yedi.' dediler. Onu şu amaçla koyduk; buraya o han yapılırsa minimum yüksekliği 12,5 metre oluyor. Bu iskeleyi koydurduk üzerini de yeşil çuhayla kapattık. Çeşitli açılardan fotoğraflarını çektik. Bu han vakıfların istediği gibi ihya edilirse, buraya bu bina yapılırsa -ki taklit, replika, imitasyon bir bina olacak çünkü orijinali yok, tümüyle yıkılmış-bu han yapılırsa Selimiye silüetini nasıl etkiliyor onu millet olarak hem görmek hem de göstermek için iskeleyi koydum. Birçok açıdan fotoğraflarını aldık, drone ve kamera ile çektik."

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'in kendisini aradığını ve görüştükten sonra panoyu kaldırdığını anlatan Gürkan, "Konuştuklarımız yerine gelmedi. Şimdi belki tekrar yaparım. Sayın Cumhurbaşkanına göndereceğim o fotoğrafları. Selimiye'nin hemen dibine böyle bir şey yapılmak isteniyor. Buradan geçerken insan boyuyla Selimiye'yi görmek mümkün olmaz. Kaldı ki birçok yerden mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

- Selimiye Camisi Meydan projesi

Edirne Belediyesi, 2013 yılında Selimiye Camisi Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi'nin uygulanmaya geçmesi amacıyla Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na başvurdu.



Kurul, alandaki tarihi hanın durumunun ortaya çıkarılması sonrası projenin değerlendirileceğini bildirdi. Bunun üzerine meydan projesine geçilmeden tarihi Yemiş Kapanı Hanı'nın kalıntılarının ortaya çıkarılması için ilk sondaj kazıları 2013 yılında başlatıldı.

Ortaya temellerin çıkması sonucu hanın tamamının ortaya çıkarılması amacıyla kurtarma kazısı çalışması yürütüldü.

Mimar Sinan'ın Edirne'de yaptığı su yolu ve çeşitli mezarların da bulunduğu kazı, geçen yıl ekim ayında sonlandırıldı. Proje yeniden Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu gündemine gelince kurul, konservasyon şartıyla projeye onay verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ise karara karşı çıkarak Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na itiraz etti.