Iğdır Üniversitesi akademik yıl açılışı

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IĞDIR (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin, "Üniversite yıllarımdan aklımda kalan bir diğer iz de başörtümden dolayı zorluklarla karşı karşıya kalmaktır. Şimdi artık yasakların olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz." dedi.

Iğdır Üniversitesitesi'nin 2017-2018 akademik yılı açılışı dolayısıyla düzenlenen program Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın, belediye meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Başdanışman Zengin, program kapsamında Karaağaç Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki eğitim hayatına çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, özellikle ülkedeki üniversite hayatının şekillenmesi ve genel anlamdaki bakış açısının değişmesinde bambaşka bir yer aldığı kanaatinde olduğunu aktaran Zengin, "Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Türkiye'de üniversitelerde çok büyük artışlar oldu." diye konuştu.

- "Yasakların olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz"

Zengin, üniversite yıllarında hayatına dair aklında kalan izlenimlerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün buradaysak, o gün bizlere karşı konulan yasaklara karşı pes etmeyerek, direnç göstererek, bir iddiayı, hayali kovalayarak buralara geldiğimi görüyorum. Belki bazı şeylerden mahrum kaldık, başarılı bir öğrenci olmama rağmen, zor şartlarda staj yaptım, başvurduğum halde kaç kez hakimlik sınavına alınmadım. Devamında yüksek staj yapmak istediğimde sınavlardan atıldım. Üniversite yıllarımdan aklımda kalan bir diğer iz de başörtümden dolayı zorluklarla karşı karşıya kalmaktır. Şimdi artık yasakların olmadığı bir Türkiye'de yaşıyoruz."

Bir fikri takip etmenin emek ve fedakarlık istediğine işaret eden Zengin, şunları söyledi:

"Üniversite yıllarımızda vazgeçmek değil de başka tercihlerde bulunan, mücadele etmeyip başörtüsünü açan arkadaşlarımız oldu. Mevcuttan farklı duran, bir şeyi zorluktan dolayı değiştiren arkadaşlarımız oldu. Maalesef bu 15 Temmuz sürecinden sonra bu arkadaşlarımızın kimisi görevden alındı, kimisi tutuklandı. Bu manada hayatın ne getireceğini yaşayarak öğreniyorsunuz. Bazen zor tercihler geride bıraktığınız mücadele sizlere artı olarak dönebiliyor. Pes etmemenin bir fikri kovalamanın çok değerli olduğunu biliyorum. 15 Temmuz süreci bize şunu gösterdi, Türkiye'de bir grup insan kendi gibi olmadan, farklı farklı tiplere bürünerek, aramızda yaşamış, içimize gizli sinmeye çalışmış. Askerimizin polisimizin içerisinde saklanmış. Bu üniversite yıllarımızda ufak ufak yayılanların, bu yıllarda karşımıza çıkanların tablosuydu."

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma da üniversitenin sahip olduğu enerjinin, bu yıl yeni katılan öğrencilerle daha da artacağına inandığını söyledi.

Alma, "Bilimin temel amacı, insana hizmettir. Üniversiteler, bilimsel üretim merkezleri olarak bu amaca en büyük katkıyı sunan kurumlardır. Hem bilgi üretmek hem de yeni üreticiler yetiştirmek suretiyle, üniversiteler bu katkıyı sağlar. Bizim de Iğdır Üniversitesi olarak temel misyonumuz, elimizden geldiğince bu amaca hizmet etmek, dolayısıyla insana hizmet etmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Program, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin'in, akademik yıl açılışında ilk dersi vermesiyle tamamlandı.