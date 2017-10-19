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Gaziantep'teki belediyelere araç desteği

19 Ekim 2017 Perşembe, 16:58
Gaziantep'teki belediyelere araç desteği

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesine hediye edilen aralarında iş makineleri ve çöp kamyonlarının da bulunduğu 8 araç, ilçe belediyelerine tahsis edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, araçların ilçe belediyelerinin ellerini güçlendireceğini söyledi.

Araçları belediyelerin ihtiyacına göre dağıttıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bir ulu çınarız. Bu çınarın gelişmesinde katkısı bulunan ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Çok çalışıyoruz. Tabii zor dönemlerden geçtiğimiz oldu. Bize lojistik destekler gerekiyordu. Belediyeler Birliğinden destek istedik. 'Bize destek lazım, belediye başkanlarımızın ellerinin güçlenmesi lazım' dedik. 'Gaziantep bizim için çok kıymetli, bölgede sigorta olan bir ilin yükünü hafifletmek bize düşüyor' dediler. Araçlar geleli iki ay oldu ama yoğunluktan teslim edemedik. İş makineniz olmazsa yaptığınız alt yapıyı da kuvvetlendirmeniz mümkün değil. Belediyeler Birliğine çok teşekkür ediyoruz. Bu şehir için çok özel bir destek geldi. Bu şehir zor zamanda çok sağlam durdu. Allah kaza bela vermesin. Güle güle kullanın."

Şahin, engelliler için asansörlü araç da hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

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