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SİNOP (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesince (TMOK) organize edilen Fair Play Üniversiteler Kervanı projesi kapsamında Sinop Üniversitesinde Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açıldı, ardından panel düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SÜBİTAM) gerçekleştirilen etkinlikte, ilk olarak Dünya Fair Play Karikatür Sergisi açıldı. Etkinliğe katılanlar sergiyi gezerek karikatürleri inceledi.

Serginin ardından merkezin konferans salonunda "İyiye, Doğruya ve Güzele" konulu panel gerçekleştirildi.

TMOK Fair Play Komisyonu Koordinatörü Erdoğan Arıpınar, komisyon üyeleri Teoman Güray, Remzi Yılmaz, Avni Erboy, Semra Demirer ile Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hürmüz Koç ve eski milli atlet İsmail Akçay'ın katıldığı panelde, konuşmacılar öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Erdoğan Arıpınar, TMOK'un, "Fair Play Üniversiteler Kervanı" projesinin dünyada bilinir hale geldiğini söyledi.

Projenin Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) ile Avrupa Fair Play Konseyi (EFPM) tarafından ödüllendirildiğini anımsatan Arıpınar, düzenlenen bu tür panellerle geleceğin sporcularına fair play ruhunu aşılamak istediklerini vurguladı.

Söz konusu projenin 4 yıl önce başladığına işaret eden Akpınar, "Projeyle fair play kavramını ve ruhunu ülke genelinde yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu açıdan düzenlenen panellerle ülkemizin geleceği olan sporcularımıza ve gençlerimize ulaşarak onlara fair playın ne kadar önemli bir kavram olduğunu anlatıyoruz. İnsanlara proje bitiminde fair play kavramını benimsetmiş olmak istiyoruz." diye konuştu.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın da projenin önemine dikkati çekerek, fair play kavramının sadece sporcular için değil, yöneticiler, hakemler ve izleyiciler için de çok önemli bir kavram olduğunu kaydetti.



































