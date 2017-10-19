Kurtlar Vadisi'nin "Güllü Erhan"ı tüp mide ameliyatı oldu

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ANTALYA (AA) - Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde "Güllü Erhan" karakterini canlandıran oyuncu Erhan Ufak, Antalya'da tüp mide ameliyatı oldu.

Ufak, Antalya'da çekilen Kurtlar Vadisi Vatan filminin vizyona girmesinin ardından aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmak amacıyla Medical Park Antalya Hastanesine başvurdu.

Hastanenin obezite cerrahisi bölümünden Opr. Dr. Hasan Pınar tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile 39 yaşındaki oyuncunun midesi çay bardağı kadar küçültüldü. Ameliyat olmadan önce 120 kilo ağırlığında olduğu belirtilen Erhan Ufak'ın 9 ayda ideal kilosu olan 75'e düşmesinin beklendiği belirtildi.

Ameliyatın ardından taburcu edilen Ufak, yaptığı açıklamada, kilo veremediği ve sağlıklı bir hayat yaşamak istediği için bu ameliyatı olmaya karar verdiğini söyledi.

Ameliyatının başarılı geçtiğini dile getiren Erhan Ufak, "İnşallah kısa sürede kilo vermeye başlayacağız. Doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu ameliyatı olmak isteyenlere seslenmek istiyorum; Korkulacak bir şey yok. Kendinize güvenin ve 'ben başarabilirim' deyin. Bunu dedikten sonra başarmış olacaksınız. Sağlık için değişim elinizde." dedi.

- "1 yıl içerisinde normal kilosuna kavuşacağını düşünüyoruz"

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Pınar ise "Erhan Bey'in daha önce ablası ve yeğenini de ameliyat etmiştik. Onlardaki değişikliği görünce kendi sağlığı ve iş hayatındaki başarısı için de bu ameliyatı olmaya karar verdi. Amacımız Erhan Bey'in daha sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı olması için elimizden geleni yerine getirmekti. Tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Her şey çok iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Takiplerini gerçekleştireceğiz. 1 yıl içerisinde normal kilosuna kavuşacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Oyuncunun ameliyattan önce vücut kitle endeksinin 38 civarında olduğuna dikkati çeken Hasan Pınar, "Bu hastalık düzeyinde obezite sınırında olarak değerlendirilebilir. Bu ameliyat ile diyabet, kalp gibi hastalıklardan da Erhan Bey'i korumak istiyorum. Kendisine sağlıklı ve başarılı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.