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DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) tarafından düzenlenen, "4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi" başladı.

DÜ İstiklal Konferans Salonu'nda başlayan kongreye, yurt dışı ve yurt içinden çeşitli akademisyenlerin yanı sıra, mobilya sanayisinde hizmet veren kuruluşların temsilcileri de katılıyor.

Kongre salonunda, mobilya ve ağaçtan yapılan oyuncakların sergilendiği alan, öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ayhan Aykin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 1997, 2013 ve 2015 yılında ulusal olarak düzenlendiğini söyledi.

Kongrenin, uluslararası düzeye çıkarılması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Aykin, şöyle konuştu:

"Kongremizde geleneksellikten çıkıp üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde akademisyenlerimiz ve tecrübeli sanayicilerimizin bilgi paylaşımında bulunacağı oturumlar düzenledik. Oturumların yanı sıra salonumuzda mini fuar düzenledik, ülkemizin mobilya alanında hizmet veren firmalarının çalışmaları yer alıyor. Burada amacımız, üniversite-sanayi işbirliğini üst seviyeye taşımaktır. Üniversitenin de kendi doğruları ve hedefleri var, hem de sanayicilerin doğruları var. Aslında bu hedefler bir yerde çakışıyor. Karşılıklı olarak kazan-kazan felsefesi ile hareket etmemiz gerekiyor. Ülkemizin ve herkesin buradan kazanç sağlaması lazım."

Aykin, kongreye Polonya ve Çekya'dan akademisyenlerin de katıldığını ifade ederek, "Ülkemizde, özellikle tasarım alanında eksiklik olduğunu hissediyoruz. Bu kongrede de tasarım alanına yoğunlaştık. Mobilya ve ağaç sektörü ile bağlantılı olabilecek sanat fakülteleri, iç mimarlık ve inşaat bölümleriyle koordineli olarak sinerji yaratmak istiyoruz." diye konuştu.

4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, 3 gün sürecek.