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Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları

19 Ekim 2017 Perşembe, 17:22
Demir Grup Sivasspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları


SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Bursaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde 21 yaş altı takımıyla oynadığı antrenman maçını 6-1 kazandı.

Demir Grup Sivasspor'un antrenman maçındaki gollerini Mert Hakan Yandaş, Hakan Arslan, Muhammet Demir (2), Zoro Cyriac Gohi Bi ve Ergin Keleş, 21 yaş altı takımının tek golünü ise Muhammed Furkan Işık kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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