SAMDOB "Notre Dame'ın Kamburu" balesini sahneleyecek

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Notre Dame'ın Kamburu" balesini bu yıl tekrar sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Dünya prömiyeri 2011'de Ankara'da yapılan eser, Esmeralda adındaki güzel çingeneye büyük hayranlık besleyen ancak tüm çabalarına rağmen onu katedralin papazının entrikalarından koruyamayan kambur zangoç Quisamodo'nun hikayesini anlatıyor.

Fransız besteci Cesar Pugni'nin "Esmeralda" adlı eserinin müziği ile kendi yazdığı müziği bir araya getirerek Notre Dame'in Kamburu'nun müziklerini oluşturan Bujor Hoinic, aynı zamanda eserin orkestra şefliğini yapıyor.

Eserin diğer orkestra şefliğini ise Hakan Kalkan ve David Mukeria üsleniyor. Dekor tasarımı Adnan Öngün, kostüm tasarımı Çimen Somuncuoğlu imzasını taşıyan eserin ışık tasarımı Fuat Gök ve Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Koreografi ve librettosu Armağan Davran ile Volkan Ersoy imzası taşıyan, dans ve müziğin güçlü birlikteliği ile seyirciye ulaşan "Notre Dame'ın Kamburu", iki perde olarak sahnelenecek.

Eserde Quasimodo'yu David Khozashvili, Esmeralda'yı Merve Gürer, Şair Gringoire'yi Orçun Ünal, Yüzbaşı Phoebus'u Emre Örgüt, Fleur de Lys'i Anna Gorgiashvili, Clopin'i Orkun Baydoğan Rahip Frollo'yu Görkem Cengiz, canlandıracak.

Eser, 21 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde Samsunluların beğenisine sunulacak.



