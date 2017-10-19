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Şanlıurfa'da 3 çocuğun ölü bulunması

19 Ekim 2017 Perşembe, 17:25

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından, 3 çocuğun pamuk tarlasında ölü bulunmasına ilişkin, ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Eyyübiye ilçesine bağlı Gözeller Mahallesi’nde üç çocuğun pamuk yığınlarının arasında ölü bulunmalarıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gözeller Mahallesi’nde üç çocuğun pamuk yığınlarının içerisine girdikleri sırada, ilk bulgulara göre havasız kalarak ölümlerinin gerçekleştiği belirlendi. Ali (13) ve Harun Tekdağ (14) kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ'ın (13) hayatını kaybettikleri olay çok yönlü olarak araştırılmakta olup, olayla ilgili otopsi işlemleri tamamlanarak, alınan organ ve doku örnekleri kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Kesin ölüm sebepleri İstanbul Adli Tıp Kurumundan gelecek sonuçlara göre belli olacaktır." ifadelerine yer verildi.


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