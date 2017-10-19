Avrupa Kırmızı Orman Karıncası türü tehlike altında

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EDİRNE (AA) - Avrupa Kırmızı Orman Karıncası türünün sayısının her geçen gün azaldığı bildirildi.

Edirne'de, Avrupa Bilriği (AB) İklim Eylem Haftası etkinlikleri kapsamında AB Edirne Bilgi Merkezi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) ortaklığında panel düzenlendi.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen panelde, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin doğal yaşam ve canlılar üzerindeki etkileri konuşuldu.

Panelde iklim değişikliğinin canlılar üzerindeki etkileriyle ilgili bir sunum yapan TÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Avrupa Kırmızı Orman Karıncası'nın Türkiye'deki varlığının tehlike altında olduğunu söyledi.

Son 30 yıl içerisinde Avrupa Kırmızı Orman Karıncası'nın Trakya'daki varlığının hızla azaldığını ifade eden Prof. Dr. Çamlıtepe, şunları kaydetti:

"Maalesef sayıları o kadar azalmış durumdaki artık yok olmak üzere. Önümüzdeki 15 yıl sonra bu türü artık görmemiz mümkün olmayacak diye düşünüyorum gerekli önlemleri almamıza rağmen. Özellikle meşe ormanlarının olduğu bölgelerde yaşayan bir böcek. Doğaya son derece faydalı bir tür. Ekosistem mühendisi olarak bilinir bu tür. Zararlı böcek türleri yer ver biyolojik mücadele ajanı olarak adlandırılan bir böcektir Avrupa'da. Avrupa'da zararlı böceklerle biyolojik mücadele başarıyla kullanılmaktadır.

Avrupa'da kimyasal mücadeleden ziyade bu tür biyolojik mücadeleler yapılıyor. Bölgemizde bu karıncaların yuvalarını çok sık görüyorduk. Ancak günümüzde artık göremiyoruz. Tabi orman alanlarında çokça bulunuyorlardı. Ormanlarda azalınca bu durum ortaya çıktı. Karıncalar ekosistemde o kadar büyük bir etkiye sahip ki. Eğer karıncalar ve arılar ekosistemden çıkarsa dünyada yaşam biter. Bu karınca türü Türkiye'de Trakya'ya özgü bir türdür. Bu karıncalara ait yuvaların insan faktörüne bağlı olarak yok edildiğini görüyoruz. Şu anda bizim Edirne'de tespit ettiğimiz 6 bölgede 8 yuva var. Edirne'de normalde 10 bin yuva olması gerekirken sadece 8 yuva kalmış. Üzülerek görüyoruz ki neredeyse yok olmak üzere. Üstelik Trakya'ya özgü ve çok faydalı bir tür. Çok sayıda tırtıl ve zararlı böceği yiyen bir tür."

Avrupa Kırmızı Orman Karıncası'nın Avrupa ülkelerinde de azaldığını belirten Çamlıtepe, "Bu tür İngiltere'de tamamen yok olmuş durumda. Almanya, Hollanda ve Macaristan'da kanunla korunuyor. Balkanlarda başta Romanya ve Bulgaristan başta olmak üzere yuvalarında önemli bir düşüş olduğu gözleniyor. Bu konuda Türkiye'nin de ortaklığıyla bir proje düşünüyoruz." diye konuştu.