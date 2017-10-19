Ampute Milli Takımı Konya'da

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KONYA (AA) - Atiker Konyaspor ile Avusturya temsilcisi Salzburg arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçını izlemek üzere Konya’ya gelen Ampute Milli Takımı'nın oyuncuları, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanma başarısı gösteren millilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Burada gazetecilerin sorularını cevaplayan Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, dünyada 90'lı yıllarda, Türkiye'de ise 2003 yılında kurulan bir branşta hızla yol alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çakmak, "Konya halkına, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Konyaspor Kulübü Başkanı'na, Valimize ve milletvekillerimize nazik davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. İçimizdeki iman gücünü hiçbir zaman yitirmememiz lazım. Hazreti Mevlana'yı ziyaret edip, şükür namazı kılıp akşam maçı seyredeceğiz. Konyaspor'a başarılar diliyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Çok huzurluyuz ve mutluyuz." diye konuştu.

Konya'ya bir ampute futbol tesisi yapılmasının sözünü aldıklarını belirten Çakmak, gazi ve yıllardır amputenin içinde biri olarak milli takım ve engelli sporcular adına çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çakmak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiğinin hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 1 numaralı formayı verdik. Aslında her şey o 1 numaralı formanın içerisinde. Kendisi dünya lideridir bizim gözümüzde. Bizim de onun kıymetini bilmemiz lazım. İki buçuk saatini bizimle geçirmesi hepimizi çok mutlu etti. Samimi bir ortam oldu. Arkadaşlarımızın hepsinden bir an önce evlenmelerini ve 5 çocuk sahibi olmasını istedi."

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren futbolcular, daha sonra Tropikal Kelebek Bahçesi'ne geçti.

Ay yıldızlı oyunculara bahçeyi, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gezdirdi.

Ampute Milli Takımı heyeti ayrıca, Konya Valisi Yakup Canbolat ve protokol üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın Türk milletine gurur yaşattığına işaret ederek, Konya'ya en kısa zamanda ampute futbol sahası kazandıracaklarını dile getirdi.