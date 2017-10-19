Davalılar, engelliye yardım şartıyla uzlaştı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 3 yıl önce darp iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında uzlaşma yolunu seçen taraflar, engelli bir vatandaşa yardım edilmesi şartıyla anlaşmaya vardı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıl önce, O.Ş.'yi darp ettiği tespit edilen İ.D. hakkında "basit yaralama" suçlamasıyla başlatılan soruşturma dosyası, davaya bakan hakimin önerisi ve tarafların kabul etmesiyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Burada uzlaşmacı tarafından yapılan arabulucukta, mağdur O.Ş, kendisini darp eden İ.D.'den engelli bir vatandaşa yardım etmesini ve hastanede kaldığı süre içerindeki masraflarını ödemesini istedi.

Öneriyi kabul eden davalı, daha sonra kentte yaşayan 11 yaşındaki engelli bir kız çocuğuna tekerlekli sandalye aldı.

Uzlaştırmacı Ahmet Dalmış, gazetecilere yaptığı açıklamada, müştekinin talebinin şüpheli tarafından kabul edilmesi üzerine dosyanın kapandığını belirterek, "Hem toplum yararına bir karar oldu, hem de uzlaşma sağlandı. Bu sayede dosya, en güzel şekilde taraflar ve adli makamlar tarafından tamamlanmış oldu." diye konuştu.