Sürüklenen teknedeki 71 düzensiz göçmen kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uluslararası sularda Türk arama kurtarma bölgesinde teknedeki 71 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı oldukları ileri sürülen 2 Türk'ü kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 02.41 sularında "Rodos Adası'nın 16 deniz mili güneyinde WAVEBREAK isimli teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği" yönünde ihbar alındığı bildirildi.

İhbarın ardından görevlendirilen sahil güvenlik botunun tekneyi Rodos Adası'nın 17 deniz mili güneyindeki uluslararası sularda, Türk arama kurtarma bölgesinde tespit ettiği belirtilen açıklamada, teknenin içinde ise çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

Teknenin olumsuz deniz ve hava koşulları nedeniyle yedeklenemediğine işaret edilen açıklamada, "Teknenin içinde bulunan 65 Pakistan, 3 Hindistan, 2 Nepal, bir Bangladeş uyruklu, 50'si erkek, 21'i çocuk 71 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen Türk uyruklu 2 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak Fethiye Limanı'na intikale geçilmiştir. Sahil güvenlik personeli tarafından makine arızası giderilen WAVEBREAK isimli tekne, sahil güvenlik botu refakatinde Fethiye'ye intikal ettirilmektedir." ifadelerine yer verildi.