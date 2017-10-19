Malatya'daki FETÖ/PDY davaları

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında yargılanan 3 sanık, 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen tutuklu sanıklardan eski polis memuru İbrahim Hamarat'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
ByLock kullandığı belirlenen ve tutuksuz yargılanan eski polis memuru İbrahim Ayaz ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan avukat Murat Ergül ise tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.