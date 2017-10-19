Gaziantepspor'da teknik direktör arayışları

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GAZİANTEP (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, teknik direktör konusunda önemli isimlerle temas halinde olduklarını ve Çaykur Rizespor maçına kadar teknik direktörlerinin belli olacağını söyledi.

Durmaz, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürlüğü ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gaziantepspor'u kısıtlı imkanlarla ligde tutabilme gayretinde olduklarını dile getirdi.

Bu kapsamda genç futbolcuların onurlu bir mücadele verdiğini ifade eden Durmaz, oyuncuların çabaları ve kazanma arzularıyla tüm spor kamuoyundan takdir topladığını vurguladı.

Yönetim olarak takımı kulüp tarihine yakışır, sıkıntıların aşılmasında katkı sağlayacak bir teknik direktöre emanet etmek istediklerini anlatan Durmaz, "Bu anlamda 3-4 isim üzerinde yoğunlaştık. Önemli isimlerle temas halindeyiz. Rizespor maçına kadar hocamız belli olacak." diye konuştu.

Durmaz, hafta sonu Çaykur Rizespor'u konuk edeceklerini anımsatarak, taraftar desteği beklediklerini kaydetti.