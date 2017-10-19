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BURSA (AA) - Bursa'da uluslararası başarılara imza atan Nuran Konuralp'in "Düşten Gerçeğe 2" isimli üç boyutlu kırkyama (patchwork) sergisi açıldı.

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde Prof. Dr. Ayten Sürur koordinatörlüğünde "lif tekstil sanatları" kapsamında düzenlenen sergide, renkli ve küçük kumaşların belirli bir düzen içinde bir araya getirilmesiyle oluşturulan 17 kırkyama çalışması yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Muhsin Özlükurt, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

"Lif tekstil sanatları" alanında 2013'ten bu yana Merinos Tekstil Sanayi Müzesi'nde birçok sergi açtıklarını belirten Özlükurt, "Türkiye'nin patchwork alanında sayılı sanatçılarından Nuran Konuralp'in sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Nuran Konuralp de Bursa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocuklarının üniversite eğitimleri sırasında kırkyama sanatına yöneldiğini ve zamanla bu sanatın tutku haline geldiğini anlatan Konuralp, "Yurt dışındaki sergilerimde, oralara Türk bayrağının asılması beni en mutlu eden olaydır. Türk bayrağını 1989'dan beri yurt dışında temsil ettim." dedi.

Serginin açılışına Konuralp'in ortaokul ve lise yıllarından arkadaşları da katıldı.

Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden Konuralp'in "Düşten Gerçeğe 2" sergisi 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

