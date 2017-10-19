Bodrum'daki kavga

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kavga ettiği kişiyi başına su borusuyla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı, tutuklandı.
Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadının babası İhsan Sahran'ı (57), başına su borusuyla vurarak öldürdüğü öne sürülen Hayati K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
İlçeye bağlı Dirmil Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, Hayati K, birlikte yaşadığı H.S. isimli kadının babası İhsan Sahran (57) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmıştı. Çıkan kavgada Hayati K'nin su borusuyla başına vurduğu iddia edilen Sahran ağır yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.
Katil zanlısı Hayati K, Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde saklandığı bir sitede polis ekibince yakalanmıştı.