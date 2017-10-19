Muş'ta terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iki zanlı ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan aranan bir kişi olmak üzere 6 zanlı gözaltına alınmıştır. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmıştır."
Açıklamada, terör örgütlerine, bu örgütlerin üyelerine ve gerçekleştirmeye çalıştıkları eylemlere yönelik mücadelenin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.