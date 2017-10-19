GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da 3 çocuk tarlada ölü bulundu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tarladaki pamuk yığınları arasında ölü bulunan ikisi kardeş 3 çocuğun cenazeleri toprağa verildi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde gece saatlerinde pamuk hasadı yapılan tarlaya giden Ali (12) ve Harun Tekdağ (14) kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı.

Bir süre sonra pamuk yığınlarının arasında 3 çocuğun cesedini bulan aile, durumu güvenlik güçlerine bildirip yardım istedi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Çocukların cenazeleri konvoy eşliğinde Ulucanlar Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisinde yan yana konulan çocukların cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Çocukların yakını Ali Al, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 çocuğun dedeleriyle birlikte pamuk tarlasına gittiğini, bir süre sonra dedelerinin tarladan ayrıldığını ancak çocukların orada kaldığını söyledi. Çocukların daha sonra pamuk yığınına girerek uyuduğunu belirten Al, "Dedeleri bir süre sonra çocuklar eve gelmeyince aramaya başlamış. Daha sonra çocukları pamuk yığının içinde bulmuşlar ve çıkarmışlar." dedi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ise 3 çocuğun pamuk tarlasında ölü bulunmasına ilişkin, ilk bulgulara göre ölümlerin, çocukların havasız kalması sonucu gerçekleştiğinin belirlendiğini açıkladı.

