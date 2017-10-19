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Trabzonspor, Cafer Tosun'un sözleşmesini uzattı

19 Ekim 2017 Perşembe, 18:51

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, altyapıdan yetişen futbolcusu Cafer Tosun ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, asbaşkan Ahmet Çubukçu, Cafer Tosun ve ailesi katıldı.

İmza töreninde konuşan Çubukçu, altyapıya büyük önem verdiklerine işaret ederek, bu anlamda kulüp olarak önemli işlere imza atmaya devam ettiklerini söyledi.

Gelecekte altyapıdaki genç futbolcuların daha nicelerinin Türk futboluna kazandırılacağına dikkati çeken Çubukçu, "Kulübümüz önce Yusuf Yazıcı'yı, ardından Abdülkadir Ömür'ü Türk futboluna kazandırdı. Yusuf ve Abdülkadir gibi altyapımızdan çıkan Cafer Tosun'un da sözleşmesini uzattık, kendisinden beklentilerimiz büyük." ifadesini kullandı.

Cafer Tosun ise sözleşmesinin uzaması nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, "Başkanımıza, asbaşkanımıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir şans verildiğini düşünüyorum. Bu şansı iyi değerlendirip takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Geçen sezon 1461 Trabzon'da forma giyen 17 yaşındaki genç futbolcu, orta saha mevkisinde görev yapıyor.


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