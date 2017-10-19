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The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları

19 Ekim 2017 Perşembe, 18:56
The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları'nda Bodrum-Yalıkavak etabı tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, ekipler üçüncü gün mücadelesinde 17 millik Anadolu Sigorta Etabı, Bodrum-Yalıkavak rotasına yelken açtı.

5 etaptan oluşan yarışlarda 12'si yabancı bayraklı 105 tekne, Bodrum açıklarında renkli görüntüler oluşturdu. Rüzgarın yetersiz olması nedeniyle bir süre Akyarlar açıklarında bekleyen yarışmacılar, rüzgarın kuvvetlenmesiyle yarışa başladı.

Yaklaşık 4 saat süren etabı "Bastara" isimli tekne birinci, "Anıtta" ikinci, "Nazlım 2" üçüncü sırada bitirdi.

Organizasyon, yarın yapılacak Technogym Etabı, Yalıkavak-Gümüşlük rotası yarışıyla devam edecek.

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