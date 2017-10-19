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Tuncelili öğrenciler Kuşadası'nda

19 Ekim 2017 Perşembe, 19:10
Tuncelili öğrenciler Kuşadası'nda

AYDIN (AA) - İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Tunceli'den 194 öğrenci Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi.

Öğrenciler için Kuşadası Mahmut Esat İlköğretim Okulunda karşılama töreni düzenlendi.

"Biz Anadoluyuz" yazılı tişörtü giyen Tuncelili misafirlere, okul öğrencileri tarafından çiçek verildi.

Etkinlikte yöresel kıyafet giyen halk oyunları ekibi zeybek oynadı.

Tunceli'den gelen öğrencilerin kafile başkanı Ferdi Kaban, burada olmanın öğrenciler açısından çok iyi olduğunu söyledi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çağıl ise önceki gün Muş'tan da öğrencilerin geldiğini anımsatarak “Sizleri burada ağırlamaktan çok büyük onur duyuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz 8 öğretmen, 4 okul müdürü ve ilçe Milli Eğitim Müdürümüz ve şube müdürlerimiz olmak üzere sizlerin emrindedir.” dedi.

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