Atiker Konyaspor-Salzburg

KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Atiker Konyaspor ile Avusturya temsilcisi Salzburg arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Craig Pawson, Lee Betts, Ian Hussin (İngiltere)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Mehdi Baurabia, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Eze
Salzburg: Walke, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Haidara, Wolf, Samassekou, Berisha, Gulbrandsen, Dabbur