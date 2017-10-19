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Hatay'da karakola taciz ateşi

19 Ekim 2017 Perşembe, 19:47
Hatay'da karakola taciz ateşi

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahlik Güvenlik Komutanlığı Karakolu'na taciz ateşi açıldı. Olayda herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde yer alan karakola, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Karakoldaki birliklerin karşılık vermesi üzerine saldırganlar kaçarken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibinin takviye edildiği ve saldırganların yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldığı öğrenildi.

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